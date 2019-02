Debat med lokale folketingskandidater - Hvem skal på tinge?

Senest 17. juni skal der afholdes folketingsvalg, men hvor skal krydset sættes? For at blive klogere på hvad de lokale folketingskandidater står for, er der, indtil videre, arrangeret to paneldebatter; torsdag den 21. februar i Haastrup Forsamlingshus og torsdag den 28. februar på Polymeren, port 10, i Årslev. Begge aftener fra kl. 19.00 - 21.00.

I skrivende stund er der tilsagn om deltagelse fra lokalpolitikerne Kim Aas Christensen (A), Søren Hillers (B) og Ole Pedersen (V). Der arbejdes på deltagelse fra Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Dansk Folkeparti m.fl.

Alle paneldeltagere får mulighed for at give en kort præsentation af sig selv, hvorefter der åbnes for spørgsmål fra salen. Redaktør Tim Visti fra Fyens Stiftstidende har fået til opgave at styre talerækken og ikke mindst politikerne. Der vil bliver serveret lidt at drikke under debatten, så der er ingen undskyldning for at holde igen med spørgsmålene. (Mic)