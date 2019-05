Debat: Vi skylder næste generation et stabilt pasningstilbud i Vester Hæsinge

Lokaldebat: Min mand og jeg er flyttet til Vester Hæsinge i december 2018 med vores lille datter på snart ni måneder.

Hun er skrevet op til en kommunal dagplejeplads, og vi havde ønsket at gøre brug af den lokale dagpleje, som i mellemtiden er lukket.

Jeg blev ringet op af "pladsanvisningen", som venligt spurgte ind til, hvor mit arbejde ligger i forhold til kørsel til dagpleje. Jeg arbejder til dagligt i Svendborg Kommune. Trods det blev vi tilbudt plads i Korinth, hvilket for det første ikke ligger på ruten, og for det andet ville vores datter starte sine tidlige relationer med børn, hun ikke skulle fortsætte sammen med i skole og fritidsaktiviteter.

Der tales i dagens Danmark om vigtigheden for stabilitet i barnets liv, men det synes jeg ikke, vi møder i et sådan tilbud. Vi er så glade for vores nye lokalsamfund, folk er fantastiske her på landet, og vi kan så meget sammen.

En vuggestue på Kaptajngården ville være et helt fantastisk tiltag og ville gøre Broby-egnen langt mere attraktiv for flere tilflyttere samt alle de øvrige børn, der i forvejen bor her og også har brug for lokal dagpleje.

Der har været god støtte i forbindelse med underskriftindsamling, og Kaptajngården selv er også klar på at stille sine flotte lokaler til rådighed, så nu mangler vi bare, at politikerne kan se nødvendigheden og fordelene ved at starte en vuggestue på Kaptajngården. Det skylder vi næste generation.