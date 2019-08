Debat: Stop brugen af ekstern konsulentbistand

Lokaldebat: Der foreligger aktuelt to effektiviseringsforslag, som dels retter sig mod nedbringelse af antallet af skader på kommunens biler og ændret printeradfærd i kommunen.

Som fællestillidsrepræsentanter bakker vi naturligvis op om, at man ved ændret adfærd hurtigt og effektivt kan nedbringe nogle udgifter og dermed opnå en besparelse.

Vi bakker dog ikke op om måden, man forestiller sig at finde besparelsen på. Det vil man nemlig gøre ved at indkøbe ekstern konsulentbistand, som kan rådgive medarbejdere om den rette adfærd, både hvad angår kørsel men også brug af printer.

For begge forslag gælder, at der ville kunne findes dygtige og kompetente ressourcer i kommunen, som ville kunne bidrage til at effektivisere disse to områder.

Der er medarbejdere, der både kan og vil medtænke forskellige løsninger, og vi er af den faste tro, at skal der ændres adfærd, skal det komme fra medarbejderne selv - her skabes ejerskabet.

Medarbejderne i Faaborg-Midtfyn Kommune vil hellere end gerne bidrage positivt til nedbringelsen af udgifter - men vis os den tillid til, at vi kan løse opgaven selv.