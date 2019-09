Debat: Spar penge og flyt ikke biblioteket

Lokaldebat: Borgmester Hans Stavnsager med den alvorlige mine på efterspørger i avisen den 13. august forslag til besparelser. Der blev allerede sidst i april givet et forslag til, hvordan man kunne spare en lille million kroner. Lad blot det i øvrigt velfungerende bibliotek i Nr. Broby ligge fremfor at flytte det til Pontoppidanskolen i Brobyværk. Det giver absolut ingen mening at flytte det, men det giver en pæn besparelse at lade det være. Men der lyttes ikke, det undrer mig.

Penge gør det ikke alene, det handler mere om at bruge pengene klogt og med omtanke og sikre, at det er kernevelfærden, der prioriteres, til gavn for kommunens borgere. Af den seneste uges artikler i avisen, ser det heldigvis ud til, at det også er gået op for kommunes politikere, så nu må vi se, hvordan budget 2020 kommer til at se ud.