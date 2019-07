Debat: Se indad og lyt til de chefer der forlader Faaborg-Midtfyn

Lokaldebat: For tiden pågår der en del debat om lederflugt og fyringer i Faaborg-Midtfyn Kommune. Jeg og min familie flyttede til kommunen i september 2017, så af naturlige årsager har vi kun fulgt dette fra sidelinjen fra 2017.

Jeg må dog erkende, at med alle disse udskiftninger er det vel på tide at se indad og lytte til de ledere, der ikke ønskede at arbejde i kommunen mere. Gennem otte år som byrådsmedlem og udvalgsformand samt en mere end 40 års erhvervskarriere vil jeg ydmygt skrive, at jeg har tilegnet mig en del livserfaring plus noget teoretisk ballast.

I min virksomhed ville vi aldrig være tilfredse med en lederflugt af den kaliber og hvad med de menige medarbejdere, der forlader deres job - det er jo også menneskeskæbner. Da jeg tidligere har skrevet om, hvordan at et menigt byrådsmedlem umuligt kan vide alt, og derfor var i administrationens "vold", når komplicerede og ofte tekniske beslutninger skulle træffes, blev jeg angrebet af byrådsmedlem Bisgaard i Faaborg-Midtfyn, fordi jeg fortalte, at på et introduktionskursus for nye byrødder, det såkaldte "Kattegatkursus", fortalte underviserne, at op til 60-80 procent af beslutningerne i kommunalbestyrelsen bliver truffet af administrationen. Egentlig ikke så mærkeligt, da byrådsmedlemmet umuligt kan vide alt, - ja lige bortset fra hr. Bisgaard forstås.

Jeg kender ikke Helene Bækmark og skal heller ikke udtale mig om hendes kompetencer, men hendes navn går igen og igen, og nogen burde måske have modet til at tage en kammeratlig samtale med fruen.

PS. Nu skal vi nok ikke regne med noget svar, da både politikere og administration kan henvise til, at dette er personalesager og dermed er forhindret i at udtale sig om enkeltstående sager - meget belejligt - men man kan vel udtale sig om den udbredte DJØF-kultur, som desværre bevirker, at forståelsen fra borgernes side bliver mindre og mindre.