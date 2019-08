Lokaldebat: Her en reminder til politikerne i Opvækst- og Læringsudvalget i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Velkommen tilbage fra sommerferie.

I har før sommerferien modtaget en invitation til et tillidsrepræsentantmøde, der handler om børn, normeringer og prioriteringer i Faaborg-Midtfyn Kommune. Fordi der er så meget på spil - men også fordi, der er så meget vi i tillidsrepræsentantgruppen i kommunen, drømmer om at kunne gøre.

Vi interesserer os for budgettet for det kommende år. Det gør vi fordi, at det, der skal besluttes, har store konsekvenser for børn og forældre i kommunen.

I Faaborg-Midtfyn Kommune er der fuld gang i implementeringen af den nye dagtilbudslov og de nye læreplaner, men for at det får den ønskede effekt, skal vilkårene være på plads.

Vi vil give jer en enestående mulighed for at få indblik i daginstitutionernes hverdag. Så I har mulighed for at tage beslutninger på en virkelighedsnært grundlag, før budgettet fastlægges.

Vi er godt i gang, og vil rigtig gerne have jer med. Derfor håber vi, at I vil gribe denne mulighed og møde op. Og gå derfra med et klarere billede af, hvordan virkeligheden aktuelt ser ud i kommunens institutioner. Vi vil også gerne i dialog med jer, og diskutere hvor vi, og I, ser de største udfordringer på området i det kommende år.

Vel mødt på mandag den 12. august klokken 10 til 11.30 på Ringe Bibliotek.