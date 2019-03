Debat: Kommune og forening deler hjemmeside for Als-Fyn-broen

Lokaldebat: Henrik Jessen Toft skriver ganske rigtigt i avisen 8. marts, at Foreningen Als-Fyn Broen og det kommunale samarbejdsprojekt AlsFynBroen deler domæne. Det er der en simpel årsag til: AlsFynBroens sekretariat oplevede nemlig i løbet af 2017 og 2018, at folk havde svært ved at finde oplysninger om og kende forskel på det kommunale projekt og foreningen, når de søgte informationer på nettet om den mulige faste forbindelse. For at undgå forvirring blev siderne derfor samlet på ét domæne med to opdelte hjemmesider, så det er nemt for besøgende at se, hvad der er hvad. Jeg er blevet oplyst af sekretariatet, at foreningen naturligvis betaler sin del af udgifterne, så der bliver ikke ydet nogen økonomisk bistand fra kommunens side.