Debat: Kommunal støtte til Heartland - hvad med Midtfyn Festival?

Lokaldebat: Dagen efter Heartland Festival lovede borgmesteren her i avisen, at milliontilskuddet til festivalen vil fortsætte næste år.

Så er det jeg spørger: Hvad med tilskud til Midtfyn Festival, som gode engagerende folk har fået op at stå. De har om noget fortjent et tilskud til den noget mere folkelige festival.

Er det i befolkningens interesse, at Egeskov laver en festival for kultureliten, som økonomisk ikke kan klare sig uden hjælp fra os skatteborgere i kommunen.

Der er god mening i, at de gode mennesker, der har forsøgt med Midtfyn Festival, bliver belønnet med et tilskud for at stable en folkelig festival, som henvender sig til den brede befolkning, på benene.