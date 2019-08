Debat: I sparer folkeskolen i sænk

Lokaldebat: Det er en kendt sag, at jeg er stærkt bekymret over udsigten til yderligere besparelser på folkeskolerne i Faaborg-Midtfyn Kommune. Folkeskolen er allerede stærkt nødlidende på grund af tidligere års besparelser, og derfor vil det gøre ondt endnu værre at gennemføre forslagene til budget 2020. Man har i gennem de seneste fire år gennemført besparelser på hele 27 mio. kr. på skoleområdet, der ud over har skolerne også båret deres del af de tværgående besparelser. Kvaliteten lider voldsomt under besparelserne, og det samme gør sig gældende for mine medlemmers arbejdsmiljø.

Men pengene skal jo findes.

Kommunen kan selvfølgelig ikke lade økonomien sejle, og politikerne er selvfølgelig nødt til at træffe svære beslutninger, som ingen i virkeligheden ønsker. Man kan jo håbe på en hjælpende hånd fra staten, men der udover vil jeg godt give et bud på besparelser, der ikke rammer kernevelfærden:

1) Fuldt STOP for brug af eksterne konsulenter. De er hamrende dyre og skaber afmagt og frustration i organisationen, fordi deres løsninger har det med at være afkoblet fra virkeligheden.

2 Slank staben Politik og Strategi. Har vi råd til at have hele seks personer ansat i kommunens kommunikationsafdeling? Hvilken værdi skaber de for borgerne? Hvorfor har vi en afdeling, der hedder udvikling og styring, som blandt andet beskæftiger hele tre strategiske udviklingskonsulenter?

3) Afskaf læringsplatformen MOMO. Den koster mange penge i licens og skaber ingen værdi for borgerne, til gengæld stjæler den lærernes tid.

4) Tag et opgør med forkromede "hurraprojekter". Stol i stedet på medarbejdernes kompetencer, og lad dem fokusere på deres kerneopgave.

5) Overvej, om skatteindtægterne i kommunen er tilstrækkelige i forhold til det serviceniveau, borgerne ønsker: - ellers kan skatten måske sættes et nøk op?