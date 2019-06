Debat: Hvorfor skal vi dagplejere gå ned i løn for at kommunen kan spare?

Lokaldebat: Kære politikere i Faaborg Midtfyn. Vi dagplejere er så frustrerede og vrede.

Vores forhåndsaftale er blevet opsagt, og det er besluttet, at vores lønkroner skal gå til besparelser, for vi kan vel ikke kalde det at effektivisere, når vores lønkroner bliver brugt til at dække underskud i budgettet?

Er det fordi, vi i vores daglige arbejde passer børnene for godt? Det kompliment kan vi godt tage imod. Vi kan dog ikke blive mere eller lige så effektive til mindre i løn desværre.

Vi mener ikke, at en 48 timers arbejdsuge til 114,41 kroner i timen er en for høj timeløn, og vi spørger os selv, om vi kan/har råd til at gå ned i løn. Den lave løn betyder også, at det ikke er nemt at rekruttere nye kolleger, og det bliver ikke nemmere nu, da vores tillæg bliver sparet væk.

Hvor er rimeligheden? Det gør os dybt frustrerede og vrede, at vi, som de eneste ansatte i Faaborg-Midtfyn Kommune, skal afgive lønkroner til besparelser.

Vi gør et kæmpe stykke arbejde hver eneste dag for børnene og de familier, der kommer i vores hjem. Vi dagplejere og vores egne familier er meget fleksible og engagerede. Vi åbner gladeligt vores hjem hver eneste dag fra morgen til aften, og vi ved, det bliver værdsat af de familier, men desværre ikke af jer politikere.

Flere og flere undersøgelser peger på vigtigheden af nærhed i samspillet med og omsorgen for vores yngste borgere, og at de 1000 første dage i et barns liv har en afgørende betydning for dets udvikling, trivsel og muligheder videre i livet, så hvorfor spare der? Der, hvor vi som dagplejere gør og fortsat ønsker at gøre så stor en forskel, hver eneste dag.