Debat: Hvorfor flytte et bibliotek, som ingen har ønsket flyttet?

Lokaldebat: Det kan ikke andet end at give grobund til stor undren, at Faaborg-Midtfyn Kommune nu har besluttet, at folkebiblioteket i Nr. Broby nu skal flyttes til Pontoppidanskolen i Brobyværk og være nyt skolebibliotek.

Biblioteket blev for flere år siden affolket af den super-servicemindede personalegruppe, men nu skulle borgerne til at klare sig selv og kunne låne deres bøger osv. om aftenen.

Dette blev en kæmpe succes. Der var mulighed for, at alle borgergrupper kunne benytte sig af biblioteket, når det passede ind i deres hverdag.

Nu skal vi så til at miste vores bibliotek, overfor en åbenbart politisk "bytte bytte købmands"-handel, hvor borgerne endnu engang ikke bliver hørt.

Har kommunen overvejet, at borgerne i dag kan benytte biblioteket, når det passer borgerne, og skal de nu til at køre til Brobyværk indenfor skolens åbningstid?

Hvordan ser kommunen, at de ældre og måske lidt svage borgere nu kan bruge biblioteket i Brobyværk, hvor parkeringsforholdene flere gange om dagen er total kaos på grund af, at store busser skal afhente elever?

Biblioteket i Nr. Broby bruges meget af ældre borgere, som nyder at sidde i de dejlige lokaler og læse enten bøger eller dagens nyheder, måske endda bruger de tiden på de opstillede computere, og her er frygten, at et skolebibliotek kan blive et sted hvor ro og fred samt ikke mindst tryghed, måske bliver en mangelvare.

Spørger man kommunen om, hvad der ligger til grund for beslutningen, så er svaret, at brugerne af den gamle Skole i Nr. Broby, nemlig STU (Særligt Tilrettelaget Ungdomsuddannelse) har brug for mere plads.

Spørger man hos STU, så har man på intet tidspunkt bedt om mere plads og har ikke brug for mere plads.

Så spørgsmålene til kommunen er følgende:

Hvad har agendaen i det politiske landskab været for at gennemtrumfe denne beslutning, som ingen borgere har efterspurgt?

Hvem skal så bruge lokalerne efter flytningen?

Vil kommunen udleje lokalerne, hvor biblioteket har ligget?

(forkortet af redaktionen)