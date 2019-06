Debat: Hvis dagplejerne skal ned i løn, så skal alle ned i løn - også politikerne

Lokaldebat: Hvad vi godt vidste i kommunalbestyrelsen er nu en realitet: Dagplejerne skal gå ned i løn. Forhandlingerne mellem FOA og kommunen er brudt sammen, som det fremgår af avisen lørdag, og derfor gælder nu kun overenskomsten. Det ekstra tillæg, som vores dagplejere har fået i kraft af en tidligere aftale, er væk.

Hvorfor? Kommunen skal spare. Det er en gammel nyhed, omprioriteringsbidrag og effektiviseringsbidrag og budgetloven har gjort ondt i en grad, så kun politikerne på Christiansborg har kunnet overse, at det har haft konsekvenser for borgerne og medarbejderne.

Nu må dagplejerne så gå forrest og acceptere en lønnedgang. Er det rimeligt og fornuftigt? Jeg mener nej. På et tidspunkt har det givet rigtig god mening at give tillægget, formentlig for at honorere en stor indsats med blandt andet det femte barn og for at tiltrække nye dagplejere. Det gælder jo stadig. Så det er ikke en god grund til at fjerne tilskuddet.

Og jo, kommunen skal spare. Noget skal flyttes rundt, pengene skal bruges fornuftigt. Vi skal ikke nødvendigvis være lønførende, men vi skal sørme heller ikke være løndumpere og gå målrettet efter at ligge på gennemsnittet eller under. Andre vil foretage samme manøvre, og så rykker hele niveauet nedefter. I en tid med højkonjunktur og i en socialdemokratisk ledet kommune. Det kan ikke passe. Og hvis det skal passe, så må hele medarbejdergruppen holde for, og politikerne kan passende starte med at beskære vederlaget til os selv.

Jeg og Enhedslisten har i lang tid talt for, at de ansvarlige midterpartier - Venstre og Socialdemokratiet - må hanke op i de ansvarlige moderpartier på Christiansborg. Vi har jo lige haft valg med gode udsigter til flere penge til kommunerne - så viljen må være der. Nu mangler vi bare at se handling.