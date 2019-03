Debat: Held og lykke til forstcenter-projektet ved Pejrup

Lokaldebat: Da jeg i efteråret læste i pressen, om det center der er planer om ude i Øxenhaverne, blev jeg meget begejstret.

Jeg har arbejdet som tømrerfaglærer i 37 år, og jeg har aldrig hørt eller læst om et tømrer-center i Danmark. Fantastisk idé.

Jeg deltog også i høringen den 28. februar i byrådssalen i Faaborg og har aldrig hørt så meget useriøst kagl om små bagateller fra naboerne. Efter min mening er naboerne nogle "brokhoveder" - for en sikkerheds skyld. Det center, der er beskrevet, skal naturligvis ligge ude i "naturen" og ikke i et industrikvarter.

Jeg tror og håber, at Teknisk Skole i Svendborg og Odense gerne ville støtte projektet, da det ville være en unik mulighed for eleverne til at opleve tømrer- og snedkerfaget på en anderledes måde end på skolen.

Jeg var i ca. 1995 på kursus i Norge, nord for Lillehammer på et lille tømrercenter. Det var en stor oplevelse at være på kursus ude i naturen og ikke i en stor kursusejendom. Der var naturligvis hytter og huse til overnatning og samling. Kurset foregik ude i naturen i et smukt landskab med træer og græsmarker, som der kunne skabes ude i Øxenhaverne.

Jeg ønsker alt held og lykke til projektet.

Husk: Den der har plantet et træ, har ikke levet forgæves.