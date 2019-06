Debat: Hav respekt for naturen, når du færdes på vores trampestier

Lokaldebat: Der er de seneste år blevet anlagt mange trampestier i Danmark i takt med den voksende tendens til at dyrke motion i det åbne landskab.

Stierne er anlagt i samarbejde og med tilladelse fra en række lodsejere, der stiller jord til rådighed.

Vi har i lokalrådet for Nr. Lyndelse og Nr. Søby nedsat en stigruppe, der foreløbigt har anlagt to stier med udgangspunkt fra Nr. Lyndelse Kirke, hvor den ene går gennem Sortelung og den anden gennem skoven mellem Nr. Lyndelse og Dømmestrup.

Begge er anlagt i naturskønne omgivelser, hvor meget vildt også opholder sig.

Stierne bliver flittigt benyttet, og som hovedregel med omtanke for naturen, men en evaluering som for nyligt blev foretaget i samarbejde med lodsejerne viste, at der er nogle, der ikke overholde de regler, som står anført på skiltene, der markerer stiernes forløb. Hunde skal føres i snor af hensyn til vildt i området, og det er der tilsyneladende hundeejere, der glemmer. Grelle eksempler er hundeposer, der bliver smidt fra trampestien.

Der bliver anlagt flere trampestier i området, hvilket også fremgår af den nye masterplan for området, men forudsætningen for at de gamle kan bevares og nye anlægges er, at vi overholder reglerne for god benyttelse af naturen og med respekt for, at man færdes på privat ejendom.