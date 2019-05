Debat: Gør græs-ørkener langs vejene til områder med vilde blomster

Lokaldebat: Biologer blæser i dommedagsbasuner om insekters forsvinden og specielt om bi-arters uddød med risiko for fødevaremangel for menneskeheden grundet den manglende bestøvning af planter.

Økologisk Landsforening havde i samarbejde med Netto den 7. maj en happening, hvor de forærede 50.000 frøposer bort til bekymrede borgere, som dermed kunne dyrke deres egne blomsteroverlevelsespakker i haver og altankasser til sultne insekter og dermed føle, at nu havde de bidraget til en bedre natur. Ligeledes opfordrer landbrugsorganisationer landmænd til at så blomsterstriber på deres marker, og gerne synligt fra offentlig vej, i deres higen efter et bedre image.

Som daglig bruger af det danske vejnet er det mig dog en kilde til stadig undren hvor Trafikministeriet, Vejdirektoratet, regioner eller kommuner er henne i denne sag.

Tusindvis efter tusindvis af kvadratmeter jord ligger ledig hen, i dag blot som en græsørken.

Jeg forestiller mig, at alle grøfter og skråninger langs for eksempel landeveje og motorveje, samt de store arealer ved til og frakørselsramperne kunne tilsås med vilde blomster uden at sætte trafiksikkerheden over styr. Dermed ville ikke blot insekterne kunne få væsentligt forbedrede levebetingelser, men fortravlede trafikkanter ville ligeledes opnå en visuel fornøjelse.