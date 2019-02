Debat: Forhåbentlig kan vi grine af boligstrategien i 2030

Lokaldebat: Skal Faaborg være et olde-kolle? Svaret er et stort nej herfra, men efter sidste kommunalbestyrelsesmøde, tror folk, at det er, hvad politikerne ønsker. Og jeg forstår hvorfor.

Det bunder i punktet "Boligstrategi 2030." Det er en analyse, der anbefaler, at man i Faaborg opfører 180 nye boliger til seniorer hen mod 2030. Mens man i byerne nordpå skal spytte boliger til unge ud.

En fejl er, at det hedder boligstrategi, for det er en analyse, der viser, hvem der er basis for at opføre nye boliger til - og den analyse har vi har taget til efterretning. Vi har ikke besluttet at opføre 180 ældreboliger, men analysen skal dog danne ramme for det videre boligbyggeprogram.

Og ja, det virker totalt uambitiøst kun at pege på seniorboliger i Faaborg, men det vil jo også være dumt at opføre 180 nye familieboliger, hvis ingen vil bo i dem. Og nu skal vi huske, at vi har masser af huse til salg til børnefamilier.

Men vi bliver stadig nødt til at ændre strategien for Faaborg, selvom analysen peger en anden vej. Vi skal have større ambitioner.

Og det, vi kan bruge analysen til, er at vågne op og finde ud af, hvordan pokker vi får fat i yngre tilflyttere, så vi kan afværge seniorparadiset.

En ting, vi kan gøre med det samme, er at stoppe med at tale om den lange køretid mellem Faaborg og Odense. For det er, ifølge analysen, den primære forhindring for unge tilflyttere. Men helt ærligt, en pendlertid på 40 minutter er ikke meget. Spørg bare en hvilken som helst københavner!

Vi skal igang med at modarbejde analysen ved at arbejde for yngre tilflyttere, så vi i 2030 kan stå og grine af boligstrategien sammen med de 180 børnefamilier, der har slået sig ned her i gode gamle Faaborg.