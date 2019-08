Debat: Forhåbentlig fører tænketank til en asfalttank

Lokaldebat: I en artikel 15. august i forbindelse med at gøre Faaborg-Midtfyn mere cykelvenlig nævnes et af midlerne, en borgertænketank.

Det er uden tvivl en særdeles glimrende idé, og denne idé kunne blive meget bedre, hvis man kunne fremtrylle nogle ordentlige veje til at cykle/køre på.

Dér ville en tank fyldt med asfalt kunne gøre underværker til at udbedre vejene i kommunen, noget både cyklister og bilister har hårdt brug for.

Artiklen nævner Team Rynkeby og Hjerterdametouren som førende i cykelkampen på Midtfyn, men det er bestemt også værd at nævne, at der siden 1992 har været afholdt to årlige cykelløb, Alpetramp og Stjernetramp, af cykelklubben i Brobyværk, Pedaltramp, med flere hundrede deltagere hvert år.