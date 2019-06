Debat: Faaborg-Midtfyn sparer en million på dagplejerne - og giver en million til Heartland Festival

Lokaldebat: Faaborg-Midtfyn Kommune har opsagt forhåndsaftalen for dagplejere, da dagplejerne og vi i FOA Sydfyn har sagt nej til at reducere i dagplejernes indtægt.

Hvad er en forhåndsaftale?

Det er en aftale indgået med kommunen og den forhandlingsberettigede organisation - her FOA Sydfyn.

Aftalen dækker funktioner, som skal forhandles lokalt i forhold til overenskomsten, men der er også andre funktioner, som dækkes - og som vi sammen med kommunen gennem årene er blevet enige om.

Som læser vil du sikker spørge - hvor kommer pengene fra?

De kommer fra de midler, der er afsat centralt i forbindelse med overenskomstforhandlingerne - og det er sket gennem mange år.

Hvad tjener en dagplejer i forhold til overenskomsten?

En dagplejer arbejder 48 timer om ugen, og har en timeløn på 114,41 kroner. Har vedkommende en pædagogisk assistentuddannelse, så er lønnen 125,75 i timen. Det tænker jeg ikke er misundelsesværdigt. Lønnen er for det højst opnåelige trin i forhold til det, der er bestemt overenskomstmæssigt.

Dagplejerne gør et stort stykke arbejde, og er et godt sted for de 0-2 årige - også for børn med særlige behov. Det viser forskningen.

Dagplejerne er kompetente, men er det rimeligt, at der skal spares/effektiviseres med lønkroner for dagplejerne? Det er ikke at værdsætte dagplejerne og det arbejde, der bliver gjort.

Tankevækkende er det, at jeg i avisen kan læse, at Faaborg-Midtfyn Kommune sponsorerer Heartland Festival med en million kroner - også i 2020 - pudsigt nok det samme beløb, som bliver taget fra dagplejerne.