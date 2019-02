Debat: Er det de rigtige, vi har valgt til byrådet?

Lokaldebat: Forarget, vred, og opgivende. Skræmmende læsning i avisen hver dag.

Skal børn og ældre igen betale for kommunens ringe administration? Det virker som om, politikerne lader administrationen styre kommunen. Administrationen supplerer sig selv.

I Politik og Strategi er et overforbrug ganske synligt. Skal velfærden betale for det?

Jeg tror ikke på, at de nye stillinger vil forbedre velfærden. Jeg mener, at de medarbejdere, der arbejder inden for opvækst og læring samt inden for plejesektoren er mere kvalificeret til at påpege ændringer (besparelser) end udefra købte topchefer.