Ryslinge: Er kirken gammeldags og kedelig, eller er den måske endda blevet for poppet og moderne? Onsdag 10. april kl. 19.30 kan man komme til forårsmøde i Ryslinge Frimenigheds sal, hvor emnet er "Er der forkyndelseskrise i kirken?"

Det er Ryslinge Frimenighed, der inviterer til et debatforedrag om dåbsklude, Gud som terapeut og kirkens indholdsløse forkyndelse.

Foredragsholderen er den tidligere valgmenighedspræst og PhD, Maria Louise Odgaard Møller, som i dag er sognepræst i Bov i Sønderjylland.

- Mange tal og undersøgelser viser, at kirkelivet i Danmark skranter. Færre går til gudstjeneste om søndagen, færre får deres børn døbt. I et forsøg på at vende denne udvikling har kirken gennem de seneste 15-20 år udbudt en lang række aktiviteter og særgudstjenester i håbet om at kunne finde frem til det, som folk finder "spændende og relevant". Men spørgsmålet er, om forkyndelsen i kirken nu er blevet så ufarlig, at den også er helt tømt for indhold, siger hun i en pressemeddelelse.