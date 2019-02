Debat: Ansatte bliver utrygge, når effektivisering er lig med fyresedler

Lokaldebat: Jeg har lige siddet og læst om 30 millioner kroners effektivisering i Faaborg-Midtfyn Kommune og funderer over udtrykket.

Da jeg havde en privat virksomhed investerede jeg penge, når jeg effektiviserede, så jeg fik et bedre produktionsapparat, så jeg kunne producere mere og bedre.

I Faaborg-Midtfyn Kommune annoncerer man afskedigelser, når man effektiviserer, så de ansatte bliver utrygge og flere af de dygtigste begynder at se sig om efter nyt job, inden de får fyresedlen.

Hvad sidder kommunen så tilbage med? Et mindre effektivt fagområde, som knokler derudaf for at nå det mest nødvendige og så skubber problemerne ubehandlede til side.

Det er kommunal effektivisering.

Kommunale spareforanstaltninger er noget helt andet.Det er blandt andet flytteforretninger.

Jeg arbejder i hjemmesygeplejen i Faaborg-området og har indenfor de seneste fem år oplevet flytning af kontorfaciliteter tre gange og den fjerde flytning er varslet til april.

Hver gang bruges millioner kroner på indretning af nye lokaler og flyttemænd. O.k. det er fra anlægsbudgettet, men der går nu også mange driftstimer på at komme på plads i de nye lokaler, både med planlægning og gener og tid med opstart af it og indretning af de nye arbejdspladser.

Jeg ved godt, at det er børn og unge og så de gamle, der er dyrest i drift, men jeg forstår ikke, at politikkerne ikke kan fatte, at man skal sørge for en god start for børn og unge - det er jo dem der er de kommende skatteborgere.