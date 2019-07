Debat: Alle kæmper for Midtfyns Fritidscenter

Lokaldebat: I kommunalbestyrelsen er der et overordnet ønske. Nemlig at sikre Midtfyns Fritidscenters overlevelse på den lange bane. Den politiske uenighed opstår, når det gælder, hvordan vi lykkes med at sikre Midtfyns Fritidscenter til glæde for foreninger og borgere? Et mindretal, der ønskede at tildele de ønskede 2 millioner, havde et læserbrev i avisen den anden dag, hvor de begrunder deres holdning, som jeg respekterer, selvom jeg ikke er enig.

Jeg mener, at det ville være et stort sats at tildele de 2 millioner til fritidscentret, når vi ikke ved, om der grundlæggende er styr på indtægter og udgifter? Jeg mener, det er mere ansvarligt at "lappe hullet i cykelslangen", inden vi pumper mere luft ind. Jeg må blot konstatere, at der er et mindretal, der ikke tænker på samme måde. Men tænk, hvis midlerne var blevet tildelt, og vi kort tid efter igen stod med et nødlidende fritidscenter, der ikke kunne betale regninger og løn? Det vil jeg ikke stå på mål for.

Ligeledes skal vi i gang med meget vanskelige budgetforhandlinger efter sommerferien, hvor der venter en meget stor opgave i blot at få økonomien og hverdagsvelfærden til at hænge sammen.

Enkelte kritiserer også, at der bliver kommunikeret meget lidt omkring sagsforløbet. Det kan vi naturligvis ikke, når der er tale om forhandlinger mellem flere parter omkring økonomiske forhold.