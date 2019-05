Debat: Åbning af nyt børnehus smadrer økonomien i andre institutioner

Lokaldebat: Vi har tidligere opfordret politikerne til at lave en holdbar løsning på det stigende børnetal og slået på, at grundstenene skulle være i orden, hvis man vil være Fremtidens Forstad (i Årslev-Sdr. Nærå, red.). Nu smuldrer grundstenene.

Børnetallet stiger, og der skal åbnes et nyt kommunalt børnehus i Årslev. Det skulle have været en pavillon i nærheden af de øvrige børnehuse, men den løsning var for dyr. Politikerne valgte med vores opbakning den billigste løsning, og til august åbner Klatretræet i de lokaler, hvor børnehuset Motorikken lå, indtil det lukkede for tre år siden. Den løsning sparer kommunen for 3,5 millioner.

Derfor er det under al kritik, at der ikke kan findes mere end 95.000 til at indkøbe inventar og starte institutionen op. De penge skal dække: Møbler, legetøj, etablering af legeplads, renovering af køkken, indkøb af it-udstyr mm., så de rækker overhovedet ikke, og det ender i stedet med at smadre økonomien og koste på normeringen i alle kommunale børnehuse i Børneområde Nord.

Heller ikke de øvrige huse kan få noget økonomisk hjælp til opstart af den madordning, der i december blev stemt hjem, selvom køkkenerne ikke er gearede til det.

Når meldingen fra kommunens side er, at pengene skal findes i det nuværende budget, så er det, de egentlig siger: I må spare på normeringen og have færre varme hænder. Det er stik imod, hvad alle forældre ønsker. Vi støttede den billigste løsning i forhold til at åbne et nyt børnehus, så pengene kunne bruges bedst muligt - nemlig på børnene. Nu står vi med en lang næse og ingen pædagoger til at hjælpe med at tørre den.

Spørgsmålet er, om det stigende børnetal skal være en god spiral eller en ond spiral?

At der er højere børnetal end forventet, må skyldes øget tilflytning og dermed større skatteindtægter. Der burde derfor kunne findes penge til ordentlige forhold for børnene, hvilket ville give området et bedre ry og tiltrække endnu flere tilflyttere, som det også forventes i forhold til den nye byplan omkring fremtidens forstad. Men udsigten er lige nu, at det stigende børnetal bliver en ond spiral med flere børn, færre pædagoger og dårlige historier. Det er konsekvensen af den manglende økonomiske opbakning, så skal vi ikke skynde os at ændre det til en positiv spiral?