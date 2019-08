De siger gæsterne om Brahetrolleborg Game Fair

Ebbe Andersen,65, Gislev: - Jeg er her sammen med min familie, for at få en dag ud af det. Jeg er selv jæger, og jeg er imponeret over, hvor innovativt det hele er. Jeg har tidligere været til outdoormesse i Odense, men det her er så meget større. Der sker noget nyt og overraskende, ligegyldigt hvor man går hen, og her er noget at nye for både børn og voksne. Jeg var lige med børnenebørnene oppe og se Sebastian Klein. De var ellevilde med ham. Der er også mange fristelser for mig, men jeg har lagt bånd på mig selv, og kun købt min frokost her. Foto: Torsten Cilleborg

Ole Rasmussen, 46, Horne, indehaver af OR Jagt og Naturpleje: - Når sådan noget sker så lokalt, bakker jeg selvfølgelig op op det med mit firma, men jeg har også meget ud af være her. Jeg får både salg og kontakter på en helt anden måde, end f.eks. på Outdoor Messen i Odense. Det her er jo meget, meget større, og det betyder blandt andet, at jeg har bedre plads til at vise mine ting frem, og at folk stopper op og orienterer sig på en helt anden måde. Og så er der jo aktiviteter for hele familien. Konceptet er fremragende. Foto: Torsten Cilleborg