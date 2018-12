De ni læsninger i Vantinge Kirke

Vantinge: På søndag 9. december kl. 19 er der musikgudstjeneste i Vantinge Kirke med "De ni Læsninger".

Ideen i gudstjenesten er gennem tekstlæsninger, sang og musik at vise den frelseshistoriske linje fra skabelse over profetier frem til frelserens fødsel. Derfor er det også naturligt, at De ni Læsninger lægges i adventstiden, som er forventningens tid frem mod herrens komme julenat.

Sammen med de to præster bærer årets konfirmander levende lys op igennem kirkerummet ved gudstjenestens begyndelse. Otte menighedslæsere og de to præster læser teksterne, som omkranses af adventssalmer og øvrige musikalske indslag, som også omfatter en musiker på valdhorn, en luth-spiller, to solister og de tre kirkers kor under ledelse af organist og korleder Vibeke Lücking Pedersen. Der bliver også fællessalmer ledsaget af orgel.

Der er gratis adgang, og der kan bestilles kirkebil.