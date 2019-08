De første 10 år med Avernakø Landhotel

Avernakø: 1. september er det 10 år siden, Gitte Sørensen åbnede Avernakø Landhotel, og det skal naturligvis fejres.

Men ikke på selve dagen. Det har Gitte Sørensen simpelthen ikke tid til lige nu - hun har alt for travlt med at passe landhotellet, der har åbent hele året og derfor stadig har masser af gæster.

I stedet holder hun jubilæum lørdag 12. oktober, hvor hun vil stå klar ved færgen klokken 11.20 for at tage imod alle dem, der har lyst til at komme og fejre jubilæet sammen med hende.

Så går de hen til landhotellet, hvor Gitte Sørensen vil sørge for noget godt at spise og drikke, og så skal det nok blive en hyggelig eftermiddag, hvor hotelejeren vil fortælle lidt om udviklingen gennem de 10 år.

Så til alle, der havde tænkt sig at besøge Gitte Sørensen på selve jubilæumsdagen 1. september: Vent til 12. oktober.