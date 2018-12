Nr. Lyndelse: Fredag den 7. december kl. 19.30 spiller spillemandsgruppen De Andre fra Årslev Spillemandslaug op til dans i salen på Carl Nielsen Skolen. Der er som altid gratis adgang, og i pausen kan man drikke sin medbragte kaffe, ligesom der bliver mulighed for at synge med på et par fællessange. /exp