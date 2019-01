Der er seks hold om ugen, og Datastuen har seks computere til rådighed. Man må dog gerne medbringe sin egen bærbare. Der er individuel undervisning, så man får hjælp til det, man har brug for, hvad enten det er tekstbehandling, regneark, netbank eller surfing for nettet.

Undervisere søges

Datastuen i Årslev søger i øvrigt frivillige undervisere, der har lyst til at dele ud af sine erfaringer samt give gode råd og vejledning om funktioner og muligheder ved brug af diverse IT-værktøjer.

Brugerne af datastuen er typisk i alderen 60+, og de er nybegyndere eller let øvede i pc'er, smartphones, ipads og tablets.

For at være underviser, forventes det at du kender til almindelig brug af en computer og/eller tablet og smartphone og har lyst til at hjælpe andre.

Datastuen har lige nu fem undervisere.