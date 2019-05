Ryslinge: Gräshagens kyrkokör fra Jönköbing i Sverige og Svendborg Kammerkor giver koncert i Ryslinge Sognekirke lørdag 1. juni klokken 20.00.

Det svenske kors godt 20 medlemmer dirigeres af organist Edward Eklöf, mens kammerkoret er under ledelse af Hans Peter Birk Hansen.

På repertoiret vil der blandt andet være Mendelssohn Per Drud og Christian Dyrst, fremgår det af en pressemeddelelse. Her står der også, at kontakten mellem de to kor er kommet i stand via Foreningen Norden.

/cak