Dans med parkinson

Faaborg: Sommerferien er forbi, og på onsdag den 4. september klokken 10 genoptages "dans for parkinsonramte" på Prices Have Centeret i Faaborg. Det er Birgitte Mikkelsen, der står for undervisningen.

Har nye medlemmer lyst til at være med, må de kontakte enten Birgitte Mikkelsen eller formanden for parkinsonklubben, Arne Pedersen.

Dagen efter - torsdag den 5. september 2019 - er der også et arrangement for parkinsonramte. Det er klokken 19.00 på Tømmergården 6, hvor diætist Annette Thurøe fra OUH vil fortælle om god kost rettet mod parkinsonramte.