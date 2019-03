Danmarksmester i renovering: Helios-Teatrets forvandling kan vinde 100.000 kr.

Vi vil gerne med Renover-prisen sætte fokus på den store betydning en god renovering kan have. I stedet for at bygge nyt, tilpasser man noget eksisterende til nutidige behov. Udover at forlænge levetiden for en bygning, sikrer man på den måde også bæredygtighed og lokal forankring. Målet er, at prisen kan inspirere til endnu flere nytænkende renoveringsprojekter over hele landet.

Nina Kovsted Helk, filantropidirektør i Realdania.