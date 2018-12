Danmarks dyreste ejendom: Nakkebølle Gods er stadig udbudt til salg

Nakkebølle: Det er ikke blot i avisen og på fyens.dk, at det vakte opsigt, da Mads Stevnhoved i januar 2018 satte Nakkebølle Gods til salg for 90 mio. kr.

Salgsprospektet for det knap 250 hektar store gods har været noget af et blikfang hos ejendomsmægler Adam Schnack, København. Flere end 50.000 mennesker har ifølge Boliga.dk klikket ind på annoncen på hans hjemmeside for at få mere at vide om det lille slot, som er på 16 værelser fordelt på 1.124 kvadratmeter.

Da Nakkebølle blev sat til salg, strøg ejendommen ind på en førsteplads over ejendomme med højest udbudspris i Danmark. Skruen havde måske også fået en tand for meget. I hvert blev prisen i oktober justeret ned til 80 mio. kr., og her ved årets udgang mangler Nakkebølle stadig en ny ejer.

Der har været herresæde i området siden 1200-tallet, men den nuværende hovedbygning er opført i 1559 og ombygget et par gange siden. Også den nuværende ejer, Mads Stevnhoved, har haft travlt med indvendige renoveringer, siden han endelig kunne rykke ind i det i 2016.

Stevnhoved købte godset af enkefru Else Maria Petersen for 9,5 mio. kr. tilbage i 1997. I forbindelse med den handel blev fru Petersen sikret livslang, gratis boligret, så hun følte sin alderdom sikret.

Imidlertid havde hun ikke taget høje for varmeregningen, og i 2016 lykkedes det Mads Stevnhoved, at få rettens ord for, at han havde over 200.000 kr. til gode i varmepenge. Dem kunne den aldrende fru Petersen ikke betale, så hun blev sat ud og døde i april i år på et plejehjem i Brobyværk, 90 år gammel.