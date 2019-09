Dagplejere efter mislykkede forhandlinger: Derfor strejker vi ikke

Faaborg-Midtfyn: - Vi vil ikke gøre mere skade end gavn.

Sådan lyder begrundelsen for, at dagplejerne ikke strejker torsdag, ifølge dagplejer Dorthe Schlander fra Faaborg, som taler på vegne af alle dagplejere i kommunen.

Onsdag eftermiddag gik forhandlingerne mellem FOA og Faaborg-Midtfyn Kommune i hårdknude, og parterne gik efter knap halvanden time hver til sit. Uden en aftale.

Til gengæld løftes lønkonflikten nu til Kommunernes Landsforening, som sammen med FOA må afgøre tvisten.

Alt det blev dagplejerne på et møde på Ringe Bibliotek onsdag aften orienteret om.

- Vi er da trætte af det. Vi havde gerne set, at der var en løsning på tingene nu, men sådan skulle det desværre ikke være, siger Dorthe Schlander om, at der efter mange måneders forhandlinger stadig ikke er landet en aftale om dagplejernes lokale tillæg.

Efter FOA havde givet dagplejerne et referat af seneste nyt i konflikten, forlod fagforeningen lokalet, og overlod det dagplejerne at vælge det næste skridt.

Og en strejke - i øvrigt i strid med overenskomsten - var bestemt på tale, fortæller Dorthe Schlander.

- Der er utilfredshed hele vejen rundt, og vi er frustrerede over, at tingene er, som de er. Men vi var enige om, at gøre det, som var bedst for os, siger Dorthe Schlander og forklarer, at dagplejerne ikke vil ødelægge de kommende forhandlinger med KL.

Efter et møde på over to timer og en afstemning, valgte dagplejerne derfor at undlade at strejke.

- Kan en ny strejke komme på tale senere?

- Nu kan vi kun vente og se, hvad der sker. Lige nu er det ude af vores hænder. Jeg vil ikke udelukke en strejke. Det er næste forhandling (med KL, red.), som er afgørende for, hvad næste skridt skal være.

Det er ikke mere end lidt over to uger siden, at dagplejerne strejkede sidst. Det skete umiddelbart efter, FOA Sydfyn og Faaborg-Midtfyn Kommune havde besluttet at genåbne forhandlingerne.