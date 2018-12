Dagen før dagen i Brahetrolleborg Kirke

Faaborg: Søndag den 23. december kl. 10.30 indbyder sognepræst ved Brahetrolleborg Kirke, Ole Buhl Nielsen, til julesangsgudstjeneste i kirken. Her dagen før dagen forbereder man sig til jul ved at synge en perlerække af de smukkeste danske julesalmer. Brahetrolleborgkoret medvirker med en række kendte julesange, ligesom koret medvirker ved fællessangene. Der skulle altså være alle muligheder for at synge julen ind i den helt rigtige julestemning.

Efter julesangsgudstjenesten byder menighedsrådet på gløgg og nybagte brunkager. /exp