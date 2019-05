Dagen derpå for festivalarrangører: Holder vejret og venter på økonomien

- Mavefornemmelsen er rigtig god idag. Det har været nogle intense dage, og jeg har ikke kunnet gå fem meter under festivalen, uden folk er kommet hen til mig og har sagt tak for, at vi tog projektet op, fortæller Sune Vesterlund.

Støvregnen er vedholdende, og størstedelen af det arbejdende folk har pakket sig ind i gule regnslag, for at holde dråberne ude, mens der slæbes på borde, pilles lyskæder ned og køres affald væk.

Ringe: - Vi går og gør lidt grin med, at det er godt, det er i dag og ikke i går, at det regner, siger Sune Vesterlund, mens han bakser med et stort banner, der skal foldes sammen.

Mavefornemmelsen er rigtig god idag. Det har været nogle intense dage, og jeg har ikke kunnet gå fem meter under festivalen, uden folk er kommet hen til mig og har sagt tak for, at vi tog projektet op.

Omkring 40 frivillige hjælper med at få ryddet Dyrskuepladsen. Her er det Bjørn Vium og Sarah Rasmussen, der er i gang med lyskæderne. Foto: Maria Retoft Pedersen

Bands byder sig til

Dagen derpå er der ikke meget, arrangørgruppen ville have gjort anderledes.

- Der har været noget småting. Som fx at flytte en udgang i et telt lidt tilbage i forhold til vindretningen, placeringen af en bar og sådan noget. Det er virkelig i småtingsafdelingen. Alt er kørt efter planen, og vi har været rigtig godt forberedte, selvom vi ikke har haft erfaring med at arrangere festival før, siger Sune Vesterlund, der også har fået gode input fra gæsterne.

- Der har blandt andet været et ønske om et større børneområde, siger han.

Han tør dog endnu ikke love, at der også bliver en Midtfyns Festival i 2020.

- Nu skal vi først have styr på økonomien. Jeg har nikket ja til nogle udgifter i løbet af den seneste uge, fx en ekstra toiletvogn. Mavefornemmelsen er ok, men der går nogle uger, inden bundlinjen er på plads, og revisoren har været inde over, og det er først der, jeg for alvor ånder lettet op. Derefter skal vi have kigget hinanden i øjnene, inden vi melder noget ud, siger han.

I den anden ende af pladsen støder vi på Brian Lund. Han er også en del af arrangørgruppen og har stået for alt omkring booking og afvikling af musikken. Han ser også tilbage til en vellykket festival.

- Jeg var på en hård opgave med at få aftaler med bookere, som var meget skeptiske. "Bliver det nu til noget? Får vi vores penge?". Det er fedt at stå her nu, hvor det er lykkedes. Og da jeg åbnede min inbox i går, lå der ti mails fra bands, som gerne vil spille på festivalen næste år, hvis der bliver sådan én, siger han.