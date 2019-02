Tilhængerne af en bro mellem Als og Fyn havde sat næsen op efter, at regionen endelig ville prioritere projektet. Det blev dog kun til en placering på en boblerlisten efter henholdsvis tre og to højere prioriterede projekter. Men reelt var listen over topprioriteter lukket på forhånd. Der mangler enighed blandt alle kommuner om at støtte Als-Fyn broen, og så er den manglende finansiering et stort problem, lyder det. JydskeVestkysten har gennemgået den indtil nu forgæves kamp for at få broen på magthavernes læber.