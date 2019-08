DF'er siger nej: Flertal af politikere vil betale for kunstrådgivning

Professionelle kunstnere skal have løn for at rådgive kommunen om den kunst, der skal købes ind til offentlige arealer. Det er en rådgivning, DF'eren Åge Priisholm synes, at han godt kan undvære.

Faaborg-Midtfyn: Et stort flertal i kommunalbestyrelsen sætter nu penge af til at få professionel rådgivning, når der skal købes kunst ind til offentlige vægge op pladser. DF'eren Åge Priisholm er det eneste af 25 kommunalbestyrelsesmedlemmer, der ikke finder behov for at betale sig fra rådgivningen.

Kommunen har allerede et kunstråd, der for eksempel blev taget med på råd, da Ringe Sø fik sin kunstbænk "Termini", udført af kunstneren Poul Ingemann. Hidtil har rådets medlemmer dog ikke modtaget honorar for deres arbejde. Det skal der nu ændres på.

Der er nemlig mulighed for at opnå statsanerkendelse af et billedkunstråd, hvilket blandt andet betyder, at staten vil give et årligt tilskud på 50.000 kroner til rådets arbejde - mod at kommunen selv bidrager med et tilsvarende beløb.

Åge Priisholm synes imidlertid, det er dumme penge at give ud:

- Jeg ønsker ikke, at bruge to gange 50.000 kroner af skatteborgernes penge på, at nogen skal fortælle mig, hvad der er kunst, og hvad der ikke er. Det kan jeg godt selv vurdere. Jeg stemte for eksempel for, at vi skulle støtte genudsætningen af Hvalhalen i Faaborg, fordi det er god kunst for mig, sagde han på kommunalbestyrelsens møde forleden.

Men ifølge kommunens direktion er der brug for at få kvalificeret rådgivning, og det er resten af kommunalbestyrelsen altså enig i.

Lige nu er der fire medlemmer af kommunens kunstråd, som ikke modtager honorar. Det er politikeren Anne Møllegaard Mortensen, Dansk Folkeparti, teamleder ved Faaborg-Midtfyn Kommune, Hasse Winther, keramiker og repræsentant for Danske Kunsthåndværkere, Anne Gerd Juul, samt direktør for Faaborg Museum, Gertrud Hvidberg-Hansen.

Til oktober skal der vælges seks medlemmer af de nye Billedkunstråd, der altså ventes at få statsanerkendelse. Det bliver udvalgsformanden fra Kultur- og Lokalsamfundsudvalget, en kunstfaglig repræsentant indenfor billedkunst, en repræsentant fra Faaborg-Midtfyn Kommunes kulturadministration og tre repræsentanter fra det professionelt arbejdende kunstmiljø.

Det vurderes, at kunstrådet kommer til at mødes fire gange om året, og at de fire kunstfaglige rådsmedlemmer skal have et honorar på 900 kroner for hvert møde, de deltager i.

De penge, rådet får at arbejde med - ud over statsstøtten - kommer fra kommunens såkaldte Jordpulje. Hver gang kommunen sælger en ejendom eller en grund, sættes én procent af til kunst og byforskønnelse. I øjeblikket står der 447.000 kroner i den pulje.