DF'er kalder spareplan for aftalebrud: Vi gav håndslag på ikke at spare på børn og ældre

Faaborg-Midtfyn: - Ved budgettet gav vi hinanden håndslag på, at hele børne- og ungeområdet samt ældreområdet var fredet. Områderne skulle gå fri af besparelser. Så ved jeg da godt, at vi sagde ja til, at der skulle ske effektiviseringer for 30 millioner kroner. Men her var aftalen altså, at det ikke måtte give serviceforringelser overfor borgerne.

Sådan lyder det fra skolepolitikeren Jack Odgaard fra Dansk Folkeparti. Han kan ikke acceptere den plan for såkaldte effektiviseringer for små 39 millioner kroner i Faaborg-Midtfyn Kommune, som topembedsmændene har smidt på politikernes bord. Efter Jack Odgaards mening er det et brud på den politiske aftale, som kommunens budget bygger på, og han vil ikke udelukke, at kommunalbestyrelsen kommer til at genåbne budget 2019.

- De forslag, der nu er kommet frem, hvor der er en stribe stillinger i spil, rammer hårdt. Jeg er sådan set ligeglad, om man kalder det besparelser eller effektiviseringer. For mig er effektiviseringer bare noget andet, end det der er lagt frem. Det kunne for eksempel være, at man sender børnene ud i naturen og skruer ned for varmen på en skole. Det kunne også være, at man slukkede lyset. Hver aften, når jeg kører forbi en skole, står den fuldt oplyst, selv om jeg ikke kan se et eneste menneske bag vinduerne. Sådan nogle steder, må der være noget at hente, siger Jack Odgaard.

Han mener, forslagene er præget af, at de kommer "oppefra".

- Min forventning var, at skoler og institutioner ville spille ind med nogle effektiviseringsforslag, men de er jo dybt forundrede og føler, noget er ved at blive trukket ned over hovedet på dem, selv om vi politikere jo havde sagt, at de ikke ville blive ramt af serviceforringelser.

DF'eren ser nu frem til at få effektiviseringsforslagene på politikernes bord:

- Det her rækker langt ud over, hvad vi har aftalt. Hvis det skal gennemføres kræver det som minimum en politisk stillingtagen, og så kan det altså godt være, vi skal genåbne budgettet, siger han.