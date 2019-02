DF'er efter telefonstorm: - Stop pistolpolitik og mudderkastning

Jack Odgaard - udsat for telefonstorm efter beslutning om at flytte Heldagsskolen til Korinth. Arkivfoto: Anne Jørgensen.

DF'eren Jack Odgaard er blevet kimet ned af vrede borgere efter beslutningen om at flytte Heldagsskolen til Korinth. Nu appellerer han til at se fremad.

Korinth: - Lad os nu stoppe pistolpolitikken og mudderkastningen og tage samarbejdstøjet frem, så vi kan finde en løsning, der kan være til gavn for såvel 10. klasse på landbrugsskolen i Korinth som for Bjarne Clemmensen Green Care-projekt. Sådan lyder en opfordring fra DF's Jack Odgaard, Faaborg, efter en animeret debat, hvor han og et flertal i kommunalbestyrelsen mandag besluttede at reservere Brahetrolleborg Skole i Korinth til eleverne på den pladsklemte skole i Vantinge - frem for at sælge Green Care, som har budt 1,250 mio. kr. for Korinth-bygningerne. Det politiske flertal fik svar på tiltale under et hasteindkaldt protestmøde på landbrugsskolen i Korinth onsdag aften, hvor debatten blev temmelig følelsesladet.

Telefonstorm Det har den også været i Jack Odgaards telefon, og han føler sig udsat for en kampagne iscenesat af Green Care-tilhængere, der kimer ham ned for at udtrykke harme og presse ham til at skifte standpunkt. - Men jeg er og bliver på børnenes side, og børnene på Heldagsskolen, som er en kæmpesucces, har brug for bedre rammer. Det kan de få i Korinth, hvor vi endda kan klare en ombygning for 8,5 mio. kr., væsentlig billigere end de andre løsninger, der har været på banen, så det er en kvalificeret beslutning, jeg har været med til at træffe, siger han.

Vi må finde en løsning Jack Odgaard er ikke blind for, at både Dalum Landbrugsskoles Korinth-afdeling med 10. klassedrømme og Green Care-projektet med den beslutning stilles vanskeligere. - Og det må vi så finde løsninger på. Jeg har ikke sagt, at vi ikke vil arbejde sammen med Green Care, og som kommune har vi jo lige lavet en aftale om et 10. klasses-forsøg på landbrugsskolen. Hvis det bliver en succes, skal det siden i udbud. Hvis landbrugsskolen har pladsproblemer, kan vi måske finde en fløj dem på Brahetrolleborg Skole. Heldagsskolen skal ikke bruge hele pladsen, vurderer han.

Skeptisk overfor Green Care Odgaard er en anelse mere skeptisk overfor Green Care-projektet: - Jeg har altså ikke set den dokumentation for finansiering, Bjarne Clemmensen har talt om, og jeg kan være lidt skeptisk overfor hans påstand om, at han kan skabe 45 arbejdspladser til sommer, for de elever hans projekt henvender sig til kommer for eksempel fra STU i Nr. Broby og vores egen produktionsskole. Hvis han skaber arbejdspladser ved hjælp af de elever, skal vi jo til at nedlægge kommunens egne arbejdspladser, siger DF'eren. Alligevel er han ikke afvisende overfor et samarbejde med Bjarne Clemmensen: - Jeg vil gerne holde mulighederne åbne, og måske kunne vi finde et samarbejdsform, der både inddrager Faaborg-Midtfyn Kommune, Faaborg Gymnasium, erhvervskolerne i Svendborg og Green Care om at etablere campus i Faaborg. - Når krudtrøgen har lagt sig, skal vi se at få sænket pistolerne, så vi alle kommer bedst muligt videre, og så korintherne kan se, at vi faktisk ønsker noget godt for deres by, synes Jack Odgaard.