Ferritslev: På Åhaven Plejehjem kan man mandag 2. september kl. 16-17.30 få lov at sidde på en rød rickshaw - og høre om projektet Cykling uden Alder.

Cykelpiloterne i projektet inviterer ældre passagerer fra byens plejehjem på cykelture, når de har tid og lyst. Sammen oplever man by, skov og marker - og passagererne er som regel gode for lokale historier, der kan give et godt grin.

Hvis man er interesseret, kan man samtidig melde sig som ny cykelpilot. /exp