Cykelmekanikerens lyse idé: Fastmontér dine cykellygter!

Mens skolerne og forældrene skal arbejde på at give børnene bedre trafikvaner, mener Jan Frederiksen fra Lykke Cykler & Scootere, at der kan gøres meget for de bløde trafikanter med god forberedelse af lygter og reflekser.

Ringe: Der findes mange forskellige cykellygter i alle former og størrelser. Det kan være svært at finde det helt rigtige, og mange køber ofte blod de billigste nede i supermarkedet.

Men spørger man cykelmekanikeren fra Lykke Cykler og Scootere, Jan Frederiksen, handler det i allerhøjeste grad om at købe sit udstyr ud fra kvalitet.

- Den bedste måde at sikre sig i trafikken er uden tvivl med fastmontering af lys og reflekser. Lyset skal være kraftigt så det både kan orientere andre trafikanter, men også oplyse vejen foran dig. Derudover er det også vigtigt, at lyset er stabilt, og ikke bliver blokeret af noget andet, fortæller mekanikeren og understreger, at det værste køb man kan gøre sig, er de billige lygter med plastikrem.

Jan Frederiksen fortæller også, at mange nyere cykler i dag kommer med fastmonteret baglygte, og at han som udgangspunkt altid tilbyder at fastmontere en cykellygte ved nye salg i hans forretning. Han håber, at fastmonterede lygter kan blive en fast vane blandt byens borgere, for så tror han i hvert fald ikke, at man kan bruge glemsomhed som undskyldning.