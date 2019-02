Faaborg: Ukendte gerningsmænd brød i perioden 31. januar klokken 16.30 til 1. februar klokken 5 ind i en virksomhed på Bygmestervej i Faaborg. Tyvene kom ind gennem et vindue til et kontor, som formentlig blev brudt op ved hjælp af et koben. Der var tegn på færden på tre kontorer samt i et værksted.

Ved indbruddet blev stjålet en Sony computer og værktøj fra værkstedet.