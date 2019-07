Nr. Lyndelse: I tidsrummet fra lørdag klokken 10 til mandag klokken 12 har der været indbrud i et hus på Langagergyden i Nr. Lyndelse. Tyven kom ind via en terrassedør. Der er stjålet en pc, en mobiltelefon og penge. Om der er forsvundet mere, er der endnu ikke overblik over.