Comeback: Søren er tilbage på greenen i Svanninge Bakker

Svanninge: Pr. 1. marts 2019 har Faaborg Golfklub fået ny chefgreenkeeper, nemlig Søren Nielsen, som efter knap 10 års fravær er "vendt hjem" til golfbanen i Svanninge Bakker.

Søren Nielsen er 49 år og er opvokset i Korinth, hvor han i dag bor sammen med sin kone, Rikke, og deres to børn på 12 og 15 år.

Han er oprindeligt udlært bygnings- og landbrugssmed, og efter en periode i udviklingsafdelingen hos "Hjem-Is" og senere en periode som pedel, blev han i foråret 2004 ansat som greenkeeperassistent i Faaborg Golfklub. I efteråret 2004 kom Søren Nielsen i lære som greenkeeper under Poul Simonsen - en uddannelse som han afsluttede i 2009.

Da Søren Nielsen, som han udtrykker det, blev "vinterfyret" i slutningen af 2009, gik turen videre til Ærø, hvor han i cirka et år var ansat som chefgreenkeeper i Ærø Golf Klub. Herefter gik turen tilbage til "fastlandet" til jobbet som chefgreenkeeper i Ringe Golfklub, hvor han har været ansat indtil nu.

Søren Nielsen har, siden han forlod Faaborg Golfklub i 2009, haft en drøm om at vende tilbage, da han altid har holdt meget af banen og den smukke natur i Svanninge Bakker.

Søren Nielsen er i øvrigt selv golfspiller, selv om jobbet som chefgreenkeeper ikke altid levner megen tid til golfspillet, hvilket også afspejler sig i handicappet, lyder det i en pressemeddelelse fra Faaborg Golfklub.

I et samarbejde mellem baneudvalg og den nye chefgreenkeeper arbejdes der på en fælles langtidsplan for den fremtidige pleje og udvikling af banen, og bestyrelsen i Faaborg Golfklub byder Søren Nielsen hjertelig velkommen tilbage til Faaborg og ser frem til et mangeårigt, gensidigt, udviklende samarbejde til glæde for såvel klubbens medlemmer som gæstespillere samt andre gæster på og omkring banen i De sydfynske Alper.