Cirkus Mascot går amok

Nørre Broby: Cirkus Mascot kommer til Nørre Broby fredag 7. juni med årets forestilling, "Går amok".

I en pressemeddelelse hedder det fra cirkusfamilien Deleuran:

- Kan du huske fornemmelsen af magi, der bruser i blodet? En følelse af begejstring, der langsomt sniger sig ind under huden på dig, og sætter sig fast som et minde, troen på, at alt kan lade sig gøre i det øjeblik. Det er den magi, vi, som en af Danmarks cirkusfamilier, er skabt af - det er den, vi kommer til byen med.

- Årets forestilling har vi valgt at kalde "Går amok" - og hvad betyder det egentlig? Kort fortalt at vi endnu en gang har lagt os i selen for at levere et brag af et show. Vi glæder os til at præsentere jer for enestående luftakrobatik, tempofyldt diabolo-spil, stort hundeshow, nuttede ponyer, talentgrisen Yrsa og hendes veninde Sille, sjove geder og masser af spas med vores absolut sjoveste klovn, Gulio. Dette års nye cirkusartister er to brødre, som vi har hentet fra Etiopien. Abebe og Dessta er et par dygtige unge gutter med "charme, selvtillid og lækkert hår. Dette års show "går helt amok", og det hele er til ære for jer og for den cirkusmagi, vi insisterer på, lyder det fra Cirkus Mascot.

Man kan købe billetter via hjemmesiden cirkus-mascot.dk.