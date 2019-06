Christian Arendt og Mainly Irish til musikhyggeaften i Årslev

- Vi er stolte af endnu engang at kunne invitere til en hyggelig aften i Årslev Musikforening. Foreningen vokser støt, og til vores to første arrangementer var fremmødet overvældende. I kraft af dette, og et godt netværk, kan vi nu tiltrække en kapacitet som Christian Arendt, som mange vil kende som guitaristen i Malurt. Det er stort, siger Årslev Musikforenings formand, Brian Vesterlund Danielsen, i en pressemeddelelse.

Hyggeligt bliver det også, når halvirske Mainly Irish spiller op. Duoen, bestående af Joe Reilly og Per Vigand, spiller og underholder med ægte irsk folkemusik. Det er sange som Wild Rover, Molly Malone og Whiskey in the Jar kombineret med en god portion irske anekdoter, jokes og stand-up. Kort sagt; traditionel musik, som skaber den intime og hyggelige stemning, der kendes fra pubberne i Irland. Der bliver rig lejlighed til at synge med på de irske evergreens.

Årslev: Årslev Musikforening har gjort lidt af et scoop med en dobbeltkoncert med duoen Mainly Irish og guitarhelten Christian Arendt, én af de originale drenge fra Malurt, som han igen skal turnere med næste år, oplyser foreningen i en pressemeddelelse.

Sommerferie

Efter dette arrangement går foreningen på sommerferie, men musikhyggeaftenerne vender tilbage sidst i august og resten af året. Det bliver stadig med fokus på hyggeligt samvær og et alsidigt musikprogram.

- Vores medlemmer fortæller om stor efterspørgsel i det midtfynske område efter et fast tidspunkt og sted, hvor man kan mødes og være sikker på at høre god musik og have en aften i hyggeligt selskab. Det vil vi gerne levere, siger Brian Vesterlund Danielsen, der understreger, at selv om aftenen afholdes af foreningen, kan alle møde op til koncerten. Man kan endda melde sig ind ved indgangen.

Foreningen er for alle, der interesserer sig for musik og vil være med til at skabe mere af den på Fyn. Næste musikhyggeaftenen finder sted 28. juni fra 19.30-22. Det koster 50 kroner at komme ind, men børn under 16 og medlemmer skal kun betale 25.