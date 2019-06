Chef: Sikkerheden i Faaborg-rundkørsel er i orden

Faaborg: Ifølge afdelingsleder i kommunens afdeling Natur & Trafik, Ole Tyrsted Jørgensen, overser tidligere vejingeniør Hroar Nielsen noget, når han kritiserer udformningen af rundkørslen ved Engvej/Kildetoften.

- Vi lavede rundkørslen om, fordi mængden af trafik er stigende, og fordi hastigheden er stigende. Den løsning, som Hroar Nielsen omtaler, fungerer godt, når du har en meget lav hastighed og ikke alt for meget trafik. Den blandende trafik har helt sikkert fungeret godt i mange år, men i dag er udfordringerne nogle andre, siger han.

For at nedsætte hastigheden er der ifølge Ole Tyrsted Jørgensen gennemført tre tiltag, der tvinger bilerne ned i fart og øger bilisternes årvågenhed.

- Vi har indsnævret vejbanen rundt i rundkørslen - det nedsætter hastigheden, fordi der ikke er så meget plads at komme rundt på. Samtidig har vi lavet en midterø med beplantning, der gør det sværere for bilisten at overskue rundkørslen - igen et tiltag, der øger bilistens agtpågivenhed, forklarer han.

Endelig er der etableret bump ved indkørslerne til rundkørslen for at tvinge folk ned i fart, og cyklisternes bane - når de krydser bilisternes - er markeret med blåt for at øge opmærksomheden.

- Så vi har ikke bare kopieret tidligere tiders måde at køre rundt i rundkørslen på - vi har lavet det på en anden måde, end det der var i sin tid, siger Ole Tyrsted Jørgensen.

Den nuværende udformning er godkendt af en trafiksikkerhedsekspert og af politiet, og Ole Tyrsted Jørgensen er ikke bekendt med, at der har været større uheld i det første halve år med den nye udformning.

- Så vi mener sådan set, at vi står med et projekt, der fungerer fint trafiksikkerhedsmæssigt, siger han.