Carøe og band leverede funky lyn-koncert i Ringes gamle station

Michael Carøe og band fik taget til at lette på Ringes gamle stationsbygning, og nu arbejder foreningen Liv i Stationen på at stable endnu en koncert på benene.

Ringe: Fem koncerter i løbet af én enkelt dag, det var, hvad der ventede Michael Carøe og Co. fra bandet GasOrleans på deres Mardi Gras Tour lørdag.

I mandags blev Anne Farup fra foreningen Liv i Stationen ringet op af Michael Carøe. Det viste sig nemlig, at Liv i Stationen var en af fem heldige vindere af en gratiskoncert.

Så på ganske få dage blev koncerten i Ringe en realitet, og lørdag eftermiddag strømmede folk i alle aldre til den gamle station for at høre velkendte Gasolin-numre tilsat en stor portion funky New Orleans Jazz, fortæller arrangørerne i en pressemeddelelse.

"GasOrleans levede i den grad op til navnet og fyrede den af i en sådan grad, at taget lettede, og gulvet gyngede på den gamle station", fortæller folkene fra foreningen.

Efter en halv times koncert skulle det 10 mand store orkester videre til næste koncert.

"Tilbage på Stationen var der bred enighed om, at en halv time med funky Gas langt fra var nok, og derfor arbejder foreningen Liv i Stationen i samarbejde med andre lokale ildsjæle på at rejse penge til endnu en koncert med GasOrleans i løbet af sommeren eller efteråret", lyder det i pressemeddelelsen.