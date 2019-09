Carl Nielsens Barndomshjem danner rammer om to fællessangs-arrangementer

Nr. Lyndelse: Filialmuseet Carl Nielsens Barndomshjem danner her i september ramme om to fællessangs-arrangementer med sange fra højskolesangbogen. Torsdag 19. september kl. 14 bydes der på gamle kendinge og nye bekendtskaber fra sangbogen. Museumsinspektør Ida-Marie Vorre har tilrettelagt et varieret program, hvor alle kan være med.

Tirsdag den 24. september kl. 19 holder barndomshjemmet sangaften med fokus på Carl Nielsen, Jeppe Aakjær og vitalisme. Her medvirker fløjtenist Christina Enig, pianist Lisbeth Bjerre og museumsinspektør Ida-Marie Vorre.

Sangen om "Jens Vejmand" vil naturligvis komme på banen, men der vil også være andre sange på programmet. Hele aftenen vil være fyldt med fællessang, inspiration og ny viden. /exp