Café Flow slipper musikken løs

Faaborg: Som noget nyt lægger Café Flow på Torvegade i Faaborg hus til "jam". Det sker første gang 20. september kl. 19. Ideen er, at hvis man spiller eller synger, kan man kigge forbi og slå sig løs.

"Vi håber at kunne bidrage til Sydfyns musikliv på denne måde. Vi håber at kunne give muligheder til folk. Elsker man livemusik, er man også velkommen til bare at komme og lytte. Det er jo ikke til at sige, hvad der kommer til at ske, men vi giver musikken fri her", skriver Café Flow i en pressemeddelelse. /EXP